Un helicóptero traslada al Hospital de Salamanca a un varón atropellado en Navaluenga (Ávila)

El Servicio de Emergencias Castilla y León 112 ha sido alertado este domingo 2 de mayo, de un atropello en la calle Ermita de Navaluenga (Ávila). Producto de este incidente, un varón de uno 30 años ha resultado herido de gravedad.

Hasta el lugar de los hechos se ha enviado una ambulancia de soporte vital básico, equipo del centro de salud de Navaluenga y un helicóptero medicalizado, para prestar la asistencia sanitaria pertienente al herido.

Tras una primera atención, el varón ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Salamanca con el helicóptero medicalizado que se había desplazado al lugar.

En el episodio, también han intervenido agentes de la Guardia Civil de Tráfico.