Herida tras ser atropellada por un turismo en la carretera de La Fregeneda, en Salamanca

Una mujer de unos 65 años ha resultado herida de gravedad en la mañana de este lunes tras ser atropellada por un turismo en la capital salmantina, concretamente a la altura del número 39 de la carretera de La Fregeneda.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió la llamada de alerta a primera hora, en la que se solicitaba asistencia médica para la víctima. La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Policía Local de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una UVI móvil, cuyo personal médico atendió a la mujer en el punto del accidente antes de proceder a su traslado a un centro hospitalario.