Herida una ciclista tras una caída en la carretera de Nava de Francia

Una mujer de 57 años ha resultado herida este miércoles a las 18:26 horas tras sufrir una caída cuando circulaba en bicicleta por la carretera DSA-261, en el término municipal de Nava de Francia, vía que conecta con Cereceda.

La ciclista sufrió un fuerte golpe en la cara y el hombro, según confirmaron fuentes del 112 Castilla y León. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que atendieron a la mujer en el lugar del accidente. Posteriormente, fue trasladada al Hospital de Salamanca para una evaluación más completa de sus lesiones.

Colisión entre moto y coche en la Glorieta La Flecha

Horas más tarde, a las 23:42, se produjo un segundo accidente, esta vez en la Glorieta La Flecha de Salamanca capital, en el que se vieron involucrados una moto y un turismo.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 25 años resultó herida. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar para prestar asistencia sanitaria.

Por el momento, se desconoce si tuvo que ser trasladada al Hospital de Salamanca para recibir atención médica.