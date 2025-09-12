Herida una ciclista tras una colisión con un turismo en Villares de la Reina

La conductora de un patinete ha resultado herida tras chocar contra un turismo en la N-630, en la rotonda de la N-630, la antigua Vía de la Plata, en el término municipal de Villares de la Reina. Más en concreto, en el kilómetro 336, bajo la autovía A-62 que une Salamanca con Valladolid.

Según ha informado el 1-1-2 de Castilla y León, se ha pedido asistencia para una fémina de 45 años que tenía una herida en el pie, que ha atendido in situ a la afectada por el incidente.

El incidente ha ocurrido en uno de los puntos negros de la provincia de Salamanca, al ser un punto de intersección de varias autovías, y se ha saldado sin heridos de gravedad a pesar de la zona. Por otro lado, además de los servicios sanitarios de emergencia, también se ha dado aviso a la Guardia Civil para controlar y regular el tráfico de la zona tras el accidente.