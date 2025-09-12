Herida una ciclista tras una colisión con un turismo en Villares de la Reina
El incidente ha ocurrido a primer ahora de la mañana en una de las rotondas más transitadas del alfoz de la capital del Tormes
La conductora de un patinete ha resultado herida tras chocar contra un turismo en la N-630, en la rotonda de la N-630, la antigua Vía de la Plata, en el término municipal de Villares de la Reina. Más en concreto, en el kilómetro 336, bajo la autovía A-62 que une Salamanca con Valladolid.
Según ha informado el 1-1-2 de Castilla y León, se ha pedido asistencia para una fémina de 45 años que tenía una herida en el pie, que ha atendido in situ a la afectada por el incidente.
El incidente ha ocurrido en uno de los puntos negros de la provincia de Salamanca, al ser un punto de intersección de varias autovías, y se ha saldado sin heridos de gravedad a pesar de la zona. Por otro lado, además de los servicios sanitarios de emergencia, también se ha dado aviso a la Guardia Civil para controlar y regular el tráfico de la zona tras el accidente.
