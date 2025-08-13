Herida de gravedad una mujer de 78 años tras un atropello en Guijuelo

Una mujer ha sufrido un atropello en la localidad chacinera a las 21:32 horas del martes, 12 de agosto. Un incidente en el que la persona implicada, de 78 años, ha sufrido una brecha en la cabeza, pero que se encontraba consciente en el momento en el que el equipo sanitario ha atendido a la misma en el lugar.

Más tarde, ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en UVI móvil para ser evaluada en profundidad ante los daños ocasionados por el incidente, al tratarse, además, de un fuerte golpe en la cabeza.

Asimismo, la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y la Policía Local de Guijuelo se han movilizado hasta el lugar de los hechos, en uno de los cruces de la calle Chinarral con Alfonso XIII, para tomar parte del asunto y estudiar cómo ha sido el accidente.

Hace tan solo unas semanas, otra mujer sufría un atropello fatal en el municipio guijuelense, donde perdió la vida junto a la vía de servicio situada en la autovía A-66, junto al kilómetro 388.