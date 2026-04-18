Herida una motorista en una caída en la carretera de Aldearrubia

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado, alrededor de las 16:30 horas de este sábado 18 de abril, de un accidente de tráfico en el término municipial de Aldearrubia.

En concreto, se ha tratado de una caída de moto en el punto kilométricos 12 de la carretera SA-804. Su conductora, una mujer de unos 40 años, se queja de dolor en una pierna.

Por este motivo, Emergencias ha trasladado el aviso a Sacyl, para que enviase sanitarios al lugar de los hechos y atender a la motorista, y a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, cuyos agentes se han personado allí para controlar el tráfico hasta que la situación retornase a la normalidad.