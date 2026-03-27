Herida una motorista al chocar con una furgoneta en la avenida de los Cipreses

Una joven de 20 años ha resultado herida al chocar contra una furgoneta en la rotonda del Viaducto, en la avenida de los Cipreses.

El suceso, del que el 112 de Castilla y León ha sido alertado a las 20:15 horas, ha requerido la intervención de los servicios de emergencia.

Así pues, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar para esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico de la zona.

Paralelamente, personal sanitario de Sacyl ha acudido al punto del suceso para prestar asistencia sanitaria a la víctima, aquejada de dolor en el brazo producto del impacto.

Por el momento, no ha trascendido si ha precisado ser trasladada al Hospital de Salamanca.