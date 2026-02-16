Herida una mujer de 29 años en un accidente entre dos turismos en el polígono el Montalvo

Una mujer de 29 años ha resultado herida al verse involucrada en un accidente en la carretera de Béjar, N-630, en el polígono del Montalvo.

Tal y como ha informado un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos después de las 9:00 horas de este lunes han recibido una llamada que alertaba de un siniestro entre dos turismos en el cruce de la carretera N-630 y la calle Arribes del Duero.

Esa misma llamada requería presencia sanitaria porque una mujer había resultado herida.

Fruto del siniestro hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local, así como una ambulancia de Sacyl.