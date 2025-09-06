Herida una mujer de 33 años en una colisión por alcance entre dos vehículos en la avenida de los Cipreses

Accidente en la avenida de los Cipreses

Una mujer de 33 años ha resultado herida en la colisión por alcance entre dos vehículos que ha tenido lugar a las 12:10 horas de este sábado en la avenida de los Cipreses, a la altura del CEIP San Mateo, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Accidente en la avenida de los Cipreses | S24H

La herida, que se encontraba mareada, ha tenido que ser atendida in situ por personal del Sacyl. Acto seguido, ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Accidente en la avenida de los Cipreses | S24H

La Policía Local de Salamanca también han sido avisada para esclarecer lo ocurrido y controlar la circulación por una de las vías más transitadas de la ciudad.