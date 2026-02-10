Herida una mujer de 38 años tras salirse de la A-66 a la altura de Pizarral

Ambulancia en la A66 a la altura de Mozárbez. Foto de archivo

Una conductora de 38 años ha resultado herida tras salirse de la vía cuando circulaba a las 20:06 horas de este martes por el kilómetro 382 de la A-66, a la altura de Pizarral, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida presentaba una brecha sangrante en la cabeza, por lo que ha sido atendida in situ por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil de Tráfico, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a controlar la circulación en la A-66, sentido Salamanca.