Herida una mujer de unos 50 años tras la colisión de dos vehículos en el cruce entre las calles Pico del Moncayo y Pico de Maladeta

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida al colisionar dos vehículos en el cruce entre las calles Pico del Moncayo y Pico de Maladeta, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida se quejaba de un dolor de espalda y cervical, por lo que ha sido atendida in situ por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha sido necesario su posterior desplazamiento al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido y a asegurar la circulación por la zona.