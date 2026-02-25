Herida una mujer de unos 50 años tras salirse de la autovía en La Orbada

Una mujer de unos 50 años, según han alertado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y Léon, se ha salido de la vía en la A-62, a la altura de La Orbada, sentido Salamanca.

El aviso llegaba a la sala de operaciones a las 8:51 horas, momento en el que el incidente ocurría en el kilómetro 217 de la autovía que une Valladolid con Salamanca, en sentido de esta última.

El 1-1-2 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca que ha controlado la situación, velando por la correcta circulación de vehículos. Además, una ambulancia ha atendido in situ a la señora herida.