Herida una mujer de 58 años en un accidente en la rotonda de Vía Helmántica

Una mujer de 58 años, según las primeras informaciones, ha resultado herida en un accidente que ha tenido lugar en las inmediaciones de Vía Helmántica.

Según informa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Catilla y León, en torno a las 14:15 horas han recibido una llamada que solicitaba asistencia sanitaria para una mujer que había resultado herida en un accidente vial.

Esas mismas fuentes informan que se trata de una colisión por alcance y que se ha producido en la rotonda río Tormes.

Con esos datos, el 112 ha dado aviso a Policía Local, Nacional y Sacyl, que se persona en el lugar con una ambulancia para atender a la víctima.