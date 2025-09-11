Herida una mujer de 59 años en El Bodón involucrada en un accidente entre dos turismos

Una mujer de 59 años ha resultado herida tras verse involucrada en un accidente de tráfico entre dos turismos a primera hora de la tarde de este jueves.

Tal y como informa un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el siniestro se ha producido pocos minutos antes de las 14:30 horas, cuando han recibido una llamada que alertaba de la colisión entre dos turismos en la carretera CL-626, dentro del término municipal de El Bodón.

Esas mismas fuentes han informado que la mujer se encontraba consciente, pero alertaba de dolor en el pecho. Por este motivo hasta el lugar de los hechos, más concretamente en el kilómetro 13 de la mencionada carretera, se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico para investigar las causas del accidente y regular el tránsito de vehículos por la vía.