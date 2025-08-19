Herida una mujer de 70 años en una colisión por alcance en la avenida de la Aldehuela

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida en una colisión por alcance entre dos turismos en la avenida de la Aldehuela, en la rotonda con la calle Fernando III el Santo. El suceso ha tenido lugar a las 14:35 horas, según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La mujer, que se encontraba en uno de los vehículos implicados, se quejaba de un dolor de espalda. Al lugar de los hechos acudió personal del Sacyl en una ambulancia de soporte vital básico para atenderla.

Efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, por su parte, procedieron a esclarecer lo ocurrido y regular el tráfico en la zona.