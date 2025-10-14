Dos accidentes dejan heridas a dos mujeres en Salamanca

Accidente entre dos turismos en el paseo de la estación

Una mujer de unos 45 años, según la información del Servicio de Emergencias 112, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Salamanca tras verse involucrada en un accidente en la glorieta Río Miño.

Según esa misma información proporcionada por el 112 Castilla y León, en torno a las 11:05 horas se registró una llamada alertando de un siniestro entre dos turismos en la rotonda que conecta el paseo de la estación y la avenida de los Cipreses.

Se trata de una colisión lateral entre dos coches y una de las ocupantes habría resultado herida.

Tras la llamada de alerta, el 112 ha dado aviso a Policía Local, Policía Nacional y Emergencias Sanitarias, que se ha personado en el lugar con dos ambulancias para atender a las personas involucradas en el accidente. Finalmente ha trasladado a una mujer herida hasta el CAUSA.

En el lugar de los hechos también han trabajado agentes de la Policía Local para regular y asegurar el tráfico, así como esclarecer las causas del siniestro.

Otra mujer herida en la avenida de la Reina Berenguela

A las 12:30 horas se ha registrado otro accidente entre dos vehículos en Salamanca. En concreto, según la información del Servicio 112 Castilla y León, se trata de una colisión por alcance entre dos turismos en el cruce de la avenida de la Reina Berenguela con la calle Montevideo.

Fruto de la colisión una mujer de 51 años ha tenido que recibir asistencia sanitaria, puesto que la mujer presentaba mareos y dolor en el cuello.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Sacyl, así como agentes de Policía Local y Nacional.