Herida una mujer tras ser atropellada en la avenida de los Cedros
La mujer, de unos 80 años, se encontraba consciente tras el atropello, aunque precisó asistencia sanitaria
Una mujer de unos 80 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada por un turismo en la avenida Los Cedros a la altura del número 30.
El aviso al 112 se recibió a las 17:07 horas, momento en el que varios alertantes comunicaron el atropello de una peatona que, aunque se encontraba consciente, necesitaba asistencia sanitaria.
Hasta allí acudió la Policía Local y a Sacyl, que movilizó recursos sanitarios para atender a la mujer.
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