Herida una mujer al caerse de su moto en Pajares de la Laguna

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido un aviso por accidente vial en Salamanca este domingo.

En concreto, ha sido sobre las 16:50 horas cuando se ha producido una caída de moto en el kilómetro 219 de la A-62 sentido sur, en Pajares de la Laguna.

Una mujer de 48 años ha resultado herida en el incidente: a la llegada de los sanitarios de Sacyl al lugar de los hechos, se encontraba consciente, pero presentaba dolor en una pierna. Hasta allí se han desplazado también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.