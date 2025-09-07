Trasladada al Hospital de Salamanca una mujer tras el choque entre dos vehículos en Pizarrales

En un primer momento, no se ha solicitado asistencia sanitaria, pero después agentes de la Policía Local han avisado de que una mujer aquejaba dolores en el costado

Policía Local y una Ambulancia | Foto: S24H
Policía Local y una Ambulancia | Foto: S24H

Alrededor de las 10:40 horas de este domingo, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la calle Luis Sala Balust, cruce con Arquitecto Repullés, en el barrio de Pizarrales. En principio, sin heridos.

Hasta a allí, se ha desplazado la Policía Local que, más tarde, cerca de las 11:00 horas, ha solicitado asistencia para una mujer de 30 años. La herida aquejaba dolor en el costado a causa del airbag.

Emergencias Sanitarias ha enviado a una ambulacia de soporte vital básico con la que atender a la mujer y, finalmente, trasladarla al Hospital de Salamanca.

También te puede interesar

Lo último

    Logotipo Salamanca24horas.com    

        ¡Conéctate con Salamanca24horas!    

   

        Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna noticia, reportaje o evento en Salamanca.    

   
stats