Trasladada al Hospital de Salamanca una mujer tras el choque entre dos vehículos en Pizarrales

Alrededor de las 10:40 horas de este domingo, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la calle Luis Sala Balust, cruce con Arquitecto Repullés, en el barrio de Pizarrales. En principio, sin heridos.

Hasta a allí, se ha desplazado la Policía Local que, más tarde, cerca de las 11:00 horas, ha solicitado asistencia para una mujer de 30 años. La herida aquejaba dolor en el costado a causa del airbag.

Emergencias Sanitarias ha enviado a una ambulacia de soporte vital básico con la que atender a la mujer y, finalmente, trasladarla al Hospital de Salamanca.