Trasladada al Hospital de Salamanca una mujer tras el choque entre dos vehículos en Pizarrales
En un primer momento, no se ha solicitado asistencia sanitaria, pero después agentes de la Policía Local han avisado de que una mujer aquejaba dolores en el costado
Alrededor de las 10:40 horas de este domingo, el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido el aviso de una colisión entre un turismo y una furgoneta en la calle Luis Sala Balust, cruce con Arquitecto Repullés, en el barrio de Pizarrales. En principio, sin heridos.
Hasta a allí, se ha desplazado la Policía Local que, más tarde, cerca de las 11:00 horas, ha solicitado asistencia para una mujer de 30 años. La herida aquejaba dolor en el costado a causa del airbag.
Emergencias Sanitarias ha enviado a una ambulacia de soporte vital básico con la que atender a la mujer y, finalmente, trasladarla al Hospital de Salamanca.
