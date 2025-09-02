Herida una mujer en una colisión por alcance en la avenida del Padre Ignacio Ellacuría

Una mujer de 68 años tuvo que ser atendida tras sufrir mareo y dolor cervical

Ambulancias, urgencias hospital de Salamanca
Ambulancias, urgencias hospital de Salamanca | Salamanca24horas

Minutos antes de las 10:00 horas de este martes se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos en la Avenida del Padre Ignacio Ellacuría, a la altura del centro de salud de Tejares.

Como consecuencia del impacto, una mujer de 68 años ha resultado herida, presentando mareo y dolor en el cuello, según informan fuentes del servicio de emergencia.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la afectada en el lugar del accidente.

