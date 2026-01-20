Herida una mujer en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Aldearrubia
La fémina, de 63 años, refería un dolor en el pecho, por lo que se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia del Sacyl
Un accidente en Aldearrubia entre un turismo y una furgoneta se ha saldado con una mujer de 63 años herida con un fuerte dolor en el pecho. El incidente, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2, se ha producido sobre las 15:22 horas.
La colisión se ha producido en la SA-804, en el kilómetro 11 de la misma carretera, por lo que además de una ambulancia del Sacyl que ha atendido in situ a la fémina, se ha desplazado la Guardia Civil para controlar el tráfico.
Por último, se desconoce si la mujer ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
