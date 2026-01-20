Herida una mujer en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Aldearrubia

Un accidente en Aldearrubia entre un turismo y una furgoneta se ha saldado con una mujer de 63 años herida con un fuerte dolor en el pecho. El incidente, según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2, se ha producido sobre las 15:22 horas.

La colisión se ha producido en la SA-804, en el kilómetro 11 de la misma carretera, por lo que además de una ambulancia del Sacyl que ha atendido in situ a la fémina, se ha desplazado la Guardia Civil para controlar el tráfico.

Por último, se desconoce si la mujer ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.