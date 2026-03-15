Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la Fuente de San Esteban

Una mujer ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en el cruce de la Fuente de San Esteban, en la N-620. Según han informado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2, la fémina se encontraba mareada tras el incidente.

Hasta el lugar se han trasladado un efectivo de la Guardia Civil que ha controlado el lugar y el tráfico de la zona para evitar mayores incidentes, además de una ambulancia del SACYL que ha atendido in situ a la persona afetcada.

El accidente se ha producido en la N-620, en el kilómetro 290. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.