Herida una mujer tras una colisión entre dos turismos en la rotonda de la UDS

Un accidente entre dos turismos se saldrá con una persona herida junto a la rotonda de la UDS

Un accidente entre dos turismos se ha saldado finalmente con una persona herida en una de las calles cercanas a la rotonda de la UDS, en la calle José Villena. Un incidente que ha obligado a desplazarse a varios efectivos de la Policía Local que han controlado el tráfico momentáneamente para evitar mayores incidentes.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del 1-1-2, se trata de un accidente donde se recibió el aviso a las 08:58 horas, alertado de que se encontraba herida una mujer de 62 años de carácter leve.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, la mujer herida ha sido la copiloto de uno de los vehículos, que ha sido atendida por los servicios sanitarios del SACYL en el mismo lugar de los hechos, desconociéndose si ha tenido que ser trasladada hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Más tarde, uno de los vehículos se desplazaba hasta la calle Juan Picornell para así evitar que se produjeran incidentes mayores y que pudieran atender a la mujer de manera adecuada.