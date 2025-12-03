Herida una mujer al colisionar una furgoneta y un turismo en el paseo de la Estación

Una mujer de 53 años ha resultado herida al colisionar el turismo en el que viajaba con una furgoneta a las 12:31 horas de este miércoles, 3 de diciembre, en el número 28 del paseo de la Estación, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La herida refería un dolor en el pecho, por lo que ha sido atendida in situ por personal sanitario en una ambulancia de soporte vital básico. Se desconoce si ha sido trasladada posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Agentes de la Policía Local también se han movilizado para esclarecer lo ocurrido y asegurar la circulación por una de las vías más transitadas de la ciudad.