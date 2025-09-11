Herida una mujer tras impactar contra un puente en Fresno Alhándiga

Una mujer ha resultado herida tras perder el control de su vehículo e impactar contra un puente sobre las 17:30 horas de este jueves, 11 de septiembre, en el término municipal de Fresno Alhándiga, según informan testigos presenciales a este medio.

La herida ha sido atendida in situ por personal sanitario desplazado en una ambulancia. Se desconoce su estado de salud y si ha tenido que ser trasladada al centro médico más cercano o al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Guardia Civil, por su parte, ha esclarecido los hechos y garantizado la circulación por la zona.