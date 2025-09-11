Herida una mujer tras impactar contra un puente en Fresno Alhándiga
Ha sido atendida in situ por personal sanitario desplazado en una ambulancia
Una mujer ha resultado herida tras perder el control de su vehículo e impactar contra un puente sobre las 17:30 horas de este jueves, 11 de septiembre, en el término municipal de Fresno Alhándiga, según informan testigos presenciales a este medio.
La herida ha sido atendida in situ por personal sanitario desplazado en una ambulancia. Se desconoce su estado de salud y si ha tenido que ser trasladada al centro médico más cercano o al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
La Guardia Civil, por su parte, ha esclarecido los hechos y garantizado la circulación por la zona.
