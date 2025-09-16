Herida una mujer en un nuevo atropello en Salamanca

Una mujer de unos 40 años, según las primeras informaciones remitidas por el Servicio 112 Castilla y León, ha resultado herida tras ser atropellada por un turismo en el barrio Blanco.

Según esas mismas fuentes, el siniestro se ha producido en pocos minutos después de las 8:30 horas, cuando una llamada alertaba al 112 del atropello por parte de un turismo a una mujer a la altura del número 36 de la calle Licenciado Vidriera.

Hasta el lugar de los hechos rápidamente se han movilizado agentes de Policía Local y Nacional y una ambulancia de soporte vital básico.

Un nuevo atropello en Salamanca

Salamanca ha registrado su tercer atropello en solo tres días. A las dos mujeres que resultaron heridas este lunes tras ser atropelladas por una furgoneta en la avenida Alfonso IX de León, se suman otras tres personas (un hombre, una mujer y un niño) que fueron víctimas de un siniestro similar en la calle Padre Ignacio Ellacuría.

Además, hace seis días otra mujer de 25 años fue golpeada por un turismo al final de la avenida de Portugal, cerca de la rotonda del ‘pirulí’, mientras que el 24 de agosto, dos personas fueron arrolladas por otro vehículo en la Gran Vía.