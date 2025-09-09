Herida una mujer en una salida de vía a la altura de Calzada de Don Diego
La conductora, de unos 60 años, se quejaba de dolor en un costado tras el impacto
Una mujer de unos 60 años ha resultado herida este martes tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía en el kilómetro 258 de la carretera N-620, a la altura del término municipal de Calzada de Don Diego.
El accidente se ha producido a las 12:24 horas, momento en el que se ha solicitado asistencia médica al centro de emergencias. La mujer, se quejaba de un fuerte dolor en un costado, a causa del impacto.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la víctima.
Por el momento, se desconocen las causas del accidente.
