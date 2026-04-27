Herida una personas tras un accidente entre un taxi y un turismo junto al Carrefour

Ambulancia y Policía Local de Salamanca en un accidente en la avenida de los Agustinos Recoletos

Una persona ha resultado herida tras un accidente entre un taxi y un turismo en la rotonda del Carrefour, en la propia avenida de los Agustinos Recoletos, a última hora de la tarde de este lunes, 26 de abril.

El incidente se ha producido sobre las 20:00 horas, momento en el que el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso tanto a la Policía Local de Salamanca, como al Cuerno Nacional de Policía de la capital del Tormes y una ambulancia del SACYL.

Según han informado desde el centro territorial del 1-1-2, la persona herida ha solicitado asistencia sanitaria por un dolor en el cuello, por lo que ha sido atendida en el lugar de los hechos.