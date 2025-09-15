Heridas una menor y una mujer de 23 años en una colisión entre dos vehículos en el parking de la calle de la Radio

Un accidente con dos vehículos implicados en el parking de la calle Radio

Una menor de 7 años y una mujer de 23 han resultado heridas leves en una colisión frontolateral entre dos turismos a las 18:45 horas de este lunes en el parking público de la calle de la Radio, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Uno de los vehículos habría accedido al parking en dirección contraria e invadido el carril del otro turismo, provocando el accidente y dos heridas: una niña con dolor de cuello y una mujer con un golpe en la rodilla. Ninguna ha requerido asitencia sanitaria aunque se solicitara la presencia del del Sacyl en un primer momento.

La Policía Local de Salamanca, por su parte, ha procedido a esclarecer lo ocurrido entre los dos vehículos, cuyos conductores han firmado un parte amistoso.