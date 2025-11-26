Dos mujeres heridas tras ser atropelladas en diferentes puntos de Salamanca capital

El 1-1-2 ha registrado dos atropellos en diferentes puntos de Salamanca capital en la tarde de este miércoles.

El primero de ellos ha tenido lugar a las 16:39 horas, en la avenida Lasalle. La víctima, una mujer de 80 años, ha resultado herida en una pierna tras ser arrollada por una furgoneta. Pese a estar dolorida, ha declinado recibir asistencia sanitaria.

Atropello Calle Príncipe

El segundo incendente ha tenido lugar en la calle Príncipe, a la altura del número 23, poco antes de las 18:30 horas. La herida, también mujer pero de 40 años, se encontraba consciente tras el suceso.

Agentes de la Policía Local, así como personal sanitario de Sacyl, se han personado en el lugar de los hechos para regular el tráfico, esclarecer lo ocurrido y atender a la víctima in situ, así como para valorar su posible traslado al hospital de Salamanca.