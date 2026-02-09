Heridas dos mujeres en una colisión entre dos turismos en Carbajosa de la Sagrada

Dos mujeres de 28 y 56 años han resultado heridas en la colisión entre dos turismos que ha tenido lugar a las 9:49 horas de este lunes, 9 de febrero, en la calle Tercera de Carbajosa de la Sagrada, según informa el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Emergencias sanitarias ha enviado recursos para atender a las heridas en el lugar de los hechos. Se desconoce si ha sido necesario su posterior traslado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La Policía Local de Salamanca también se ha personado en el lugar de los hechos para esclarecer lo ocurrido y facilitar la circulación de vehículos por la zona.