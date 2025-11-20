Heridas dos mujeres en sendos accidentes en Salamanca capital y Carbajosa de la Sagrada

Dos mujeres han resultado heridas en sendos accidentes acontecidos en Salamanca capital y Carbajosa de la Sagrada, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

Accidente en la calle Hermanas Fidalgo Morales | S24H

El primero ha tenido lugar a las 09:44 horas en la rotonda de E.Leclerc. Un camión y un turismo han colisionado y, como consecuencia del mismo, una mujer de 37 años ha resultado herida en un brazo y ha sido atendida por personal del Sacyl trasladado en una ambulancia de soporte vital básico.

Siete minutos después, un choque entre dos turismos en la calle Hermanas Fidalgo Morales se ha saldado con una herida de 42 años. La fémina se quejaba de un dolor en el cuello y ha requerido asistencia sanitaria. La Policía Local de Salamanca y la Nacional también han sido avisadas para esclarecer lo ocurrido y controlar el tráfico en la zona.