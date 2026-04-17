Heridas dos personas tras la colisión de dos vehículos frente a la estación de autobuses de Béjar

Dos personas -un varón de unos 60 años y una mujer- han resultado heridas tras la colisión de dos turismos en la en la carretera de Salamanca, frente a la estación de autobuses de Béjar, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

La mujer ha sido atendida a causa de un dolor en el pecho por personal del Sacyl, que ha prestado igualmente asistencia sanitaria al otro herido. Se desconoce el alcance de las lesiones de ambos y si han sido trasladados al hospital de la localidad bejarana.

Agentes de la Policía Nacional son los que han informado a la Sala de Operaciones 112 del accidente acontecido a las 15:47 horas de este viernes, 17 de abril. Porsteriormente, ha procedido a esclarer lo ocurrido entre los dos turismo.