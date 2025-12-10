Heridas tres personas en una colisión por alcance entre varios vehículos en la carretera de Madrid
Han precisado asistencia sanitaria del personal del Sacyl desplazado al lugar de los hechos
Tres personas han resultado heridas tras una colisión por alcance entre tres vehículos. El accidente ha tenido lugar a las 13:24 horas de este miércoles, 10 de diciembre, en la carretera de Madrid, a la altura de la rotonda con el barrio de San José, según informan los Servicios de Emergencias 112 de Castilla y León.
El Sacyl ha atendido en el lugar de los hechos a una mujer de 35 años con ansiedad y a un varón y a una mujer de 61 y 57 años, respectivamente, que se quejaban de un dolor cervical. Se desconoce si alguno de los heridos ha sido trasladado posteriormente en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
La Policía Local y la Nacional también han recibido el aviso del 112 para esclarecer lo ocurrido y controlar el tráfico por la carretera deMadrid.
