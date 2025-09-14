Un herido en un accidente de tráfico en la A-62, a la altura de Villares de la Reina

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo por la mañana en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 237 de la autovía A-62, en sentido Salamanca, a la altura del término municipal de Villares de la Reina.

El suceso se produjo alrededor de las 7:55 horas, cuando un turismo se salió de la vía e impactó contra la mediana. La Guardia Civil de Tráfico fue alertada del incidente y, a su llegada, solicitó asistencia sanitaria al comprobar que el conductor presentaba dolor en la espalda.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Sacyl, que atendió al herido en el lugar del accidente y procedió a su traslado al Hospital de Salamanca.