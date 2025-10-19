Un herido en un accidente de tráfico en el cruce entre el paseo de la Estación y la avenida de los Cipreses

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha recibido una alerta por un accidente vial en Salamanca, alrededor de las 13:50 horas de este domingo.

En concreto, se trata de un golpe por alcance en el paseo de la Estación, en el cruce con la avenida de los Cipreses, en la rotonda. Además, se señalaba que uno de los ocupantes de uno de los vehículos presentaba dolor cervical.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto agentes de la Policía Local de Salamanca y como sanitarios de Sacyl.