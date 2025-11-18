Herido un adolescente cuando circulaba con un patinete eléctrico por la carretera de Las Dunas
El menor conducía el patinete cuando se ha visto involucrado en una colisión con un turismo en el camino de los Frailes
Un adolescente de 16 años ha resultado herido tras verse involucrado en un accidente de tráfico cuando circulaba sobre un patinete eléctrico.
Los hechos, tal y como ha notificado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, han tenido lugar a las 14:00 horas cuando han recibido una llamada alertando de que un menor había resultado herido en una colisión entre un turismo y un patinete a la altura del número 3 del camino de los Frailes, en Cabrerizos.
Dada la cercanía con el término municipal de Salamanca, el 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a Policía Local de Salamanca, Policía Nacional, Tráfico de Salamanca y a Sacyl, que ha movilizado hasta el lugar una UVI móvil.
Por el momento se desconoce la gravedad de las heridas del conductor del patinete y si ha tenido que ser trasladado en UVI móvil.
También te puede interesar
Lo último