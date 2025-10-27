Un herido por arma blanca tras una disputa vecinal en Las Canteras de Villamayor

La Policía Local de Villamayor y la Guardia Civil realizan una intervención en Las Canteras de Villamayor

Desde primera hora de la mañana, la Guardia Civil de Salamanca y la Policía Local de Villamayor de la Armuña se han desplazado hasta el camino Alto de los Villares tras una llamada alertando de una disputa vecinal en uno de los chalets del lugar, junto al hotel que lleva el mismo nombre que el municipio.

Un hecho que ha comenzado sobre las 9:00 horas de la mañana de este lunes, 27 de octubre, y que ha obligado a movilizarse rápidamente a la Benemérita y a las autoridades municipales de Villamayor de la Armuña para mediar en el asunto y evitar que el incidente fuera a mayores.

En un primer momento, se recibió el aviso tras haber, supuestamente, un herido con arma blanca que presentaba un corte en la mano que se habría producido durante la disputa entre ambos vecinos. Al llegar ambas autoridades, se ha identificado a ambos sin esclarecer lo que ha podido ocurrir, por lo que en el caso, de haber denuncia de por medio, se investigará. Eso sí, ambas versiones eran muy diferentes y en el momento no se ha podido conocer qué habría podido ocurrir.

Asimismo, la ambulancia del SACYL no ha acudido hasta el lugar y se ha aconsejado al herido desplazarse hasta el centro de salud de Villamayor tras el corte en la mano que se ha producido con un cuchillo de cocina pequeño. Por otro lado, no ha habido detenciones tras mediar las autoridades en el asunto.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, media hora después el problema estaría solucionado, lo que ha hecho que tres de coches de la Guardia Civil y uno de la Policía Local se retiraran poco después tras solucionar la disputa vecinal.