Un herido por arma blanca en una pelea entre dos conductores en el centro de transportes de Salamanca

Imagen del lugar donde han tenido lugar los hechos, junto a Citycesa

Un varón de 22 años ha tenido que ser trasladado al hospital de Salamanca en la noche de este lunes tras ser herido en una pierna con un arma blanca.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 21:30 horas recibieron una llamada alertando de que dos varones se estaban peleando en el centro de transportes de Salamanca, en el aparcamiento de Citycesa, situado en la carretera de Vitigudino.

Fruto de esta pelea uno de los dos había resultado herido por un corte en una pierna provocado supuestamente por un cuchillo, que en cierto momento había sacado uno de los dos agresores de su vehículo.

Según el propio 112, hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Local y Nacional para investigar el suceso, así como personal sanitario en una ambulancia de soporte vital básico que, primeramente, atendió a la víctima del corte en el lugar y, posteriormente, fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

El autor de la agresión fue arrestado en el lugar y trasladado a comisaría.