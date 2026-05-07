Dejan en la puerta del hospital a un varón herido por seis disparos con un arma de fuego

Al menos un varón ha resultado herido por arma de fuego en un tiroteo registrado en la tarde de este jueves en Salamanca.

Por el momento se desconoce el lugar exacto donde se habría producido el tiroteo, pero hasta Urgencias del hospital de Salamanca ha acudido un testigo de los hechos con una víctima, avisando de que había más. Precisamente, la víctima habría asegurado posteriormente que los disparos los habría recibido en El Encinar, pese a que el Consistorio de Terradillos niega que los hechos se hayan producido en la citada urbanización.

Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el varón se encuentra en la UCI y, aunque en un primer momento se hablaba de al menos dos heridas, finalmente han sido seis los impactos de bala que ha recibido, cuatro en una pierna y dos en la otra.

A pesar de que durante la tarde de este jueves se han visto muchos controles de Guardia Civil por las inmediaciones de Santa Marta de Tormes, fuentes del Instituto Armado han confirmado que estas actuaciones son de mero control y no guardan relación con estos hechos.

Salamanca24horas.com ampliará esta información.