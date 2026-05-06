Un joven de 25 años ha resultado herido tras ser atropellado por una moto en Salamanca. Según informa el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el atropello habría tenido lugar pocos minutos antes de las ocho de la mañana alertando de que de una moto había atropellado a un peatón, que habría resultado herido en una pierna, en la calle Teso de la Feria, junto a la rotonda de Saavedra y Fajardo en la capital charra.

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia han trasladado el aviso a la Policía Local de Salamanca y al Sacyl para enviar atención sanitaria hasta el lugar del incidente. El herido ha sido finalmente trasladado hasta el Hospital Universitario de Salamanca.