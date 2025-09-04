Herido en la cabeza tras golpearse en el Centro Comercial El Tormes

Un varón de 49 años ha resultado herido en la tarde de este jueves en el Centro Comercial el Tormes, en Santa Marta. El suceso ha ocurrido a las cuatro y media de la tarde cuando el varón se habría golpeado con un toldo de la terraza de una de las cafeterías de la planta inferior del Centro Comercial.

El varón habría necesitado atención sanitaria al recibir un fuerte impacto en la cabeza, por lo que el servicio de emergencias 1-1-2 Castilla y León habría desplazado una ambulancia que ha atendió allí mismo al herido. Hasta el lugar del incidente se ha desplazado también una dotación de la Policía Local de Santa Marta de Tormes.