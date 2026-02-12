Herido en la cabeza un varón en una pelea grupal en San Justo con diez personas implicadas

Una persona ha resultado herida en la cabeza tras una pelea grupal en la plaza de San Justo, un incidente que ha movilizado a las autoridades municipales, además de medios sanitarios.

La trifulca se habría producido sobre las 03:25 horas, momento en el que se dio aviso a la Policía Local, Policía Nacional y SACYL. Tras asistir las autoridades salmantina, alertan sobre la necesidad de una ambulancia para atender a un varón por una herida en la cabeza.

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS, se han identificado a diez de las personas que han estado implicadas en el suceso, sin que ninguna de ellas haya interpuesto una denuncia.

Se desconoce si el hombre ha tenido que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y si han trascendido detenciones tras la pelea en el céntrico lugar de la capital del Tormes.