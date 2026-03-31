Herido al caerse de su moto junto a la Plaza de Toros de Salamanca

Herido tras caerse de su moto en la rotonda de la Plaza de Toros

Un varón de unos 35 años se ha caído de su moto en la tarde de este martes en la rotonda de la Plaza de Toros de Salamanca.

El 112 ha recibido el aviso a las 17:28 horas y de inmediato se trasladaron hasta el lugar la Policía Local de Salamanca.

Según informa el 112 en el lugar el herido ha rechazado asistencia sanitaria.

Cabe recordar que es el segundo accidente que se produce en la tarde de este martes. El primero, se ha desarollado a las 16:20 horas cuando un autobús ha colisionado con un turismo en la Puerta de Zamora por este motivo, uno de los carriles ha permanecido cortado.