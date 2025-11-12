Herido un ciclista de 62 años en un accidente con un turismo en Carbajosa de la Sagrada

Imagen de archivo de un accidente en la calle Salamanca de Carbajosa

Un varón de 62 años, según las informaciones del 112 Castilla y León, ha resultado herido leve al verse involucrado en un accidente vial en Carbajosa de la Sagrada.

Fuentes del Servicio de Emergencias han notificado que el accidente se ha producido pocos minutos después de las 14:00 horas en la rotonda que une la calle Newton con la avenida de Carbajosa de la Sagrada.

Se trata de la colisión entre un turismo y una bicicleta, fruto del cual el conductor de la bicicleta ha sido golpeado en una pierna. En concreto, y según las mismas fuentes, el herido, que ha sido tratado por personal sanitario en el lugar de los hechos, se quejaba de un golpe en uno de sus tobillos.

En el lugar del accidente también se han personado agentes de Guardia Civil de Tráfico y Policía Local de Carbajosa de la Sagrada.