Herido un ciclista tras colisionar con un turismo en el paseo de la Transición Española

Alrededor de las 14:00 horas de este sábado, ha tenido lugar un accidente en Salamanca capital en el que se han visto implicados un turismo y una bici eléctrica.

El 112 de Castilla y León era informado del suceso , que ha tenido lugar concretamente en el Paseo Transición Española, a las 14:10 horas y hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local para regular el tráfico de la zona.

Asimismo, se ha solicitado asistencia sanitaria para el ciclista, aquejado de dolor en el pie.

Por el momento, no ha trascendido edad, del herido así como tampoco si ha requerido ser trasladado al Hospital de Salamanca.