Herido un ciclista tras ser golpeado por un turismo en la avenida Portugal de Salamanca

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un nuevo accidente entre un ciclista y un vehículo en la ciudad de Salamanca.

En concreto, sobre las 18:00 horas de este domingo cuando un turismo ha golpeado a un ciclista en la avenida de Portugal con la avenida de Salamanca. El ciclista, un varón de 62 años, se quejaba de dolor en un brazo y una pierna.

Por ello, no solo se ha dado aviso a Policía Local y Nacional, sino también a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar de los hechos.