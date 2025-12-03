Un herido en una colisión por alcance en la rotonda de Buenos Aires

El hombre de 31 años tenía molestias en las cervicales, por lo que hasta allí acudió una ambulancia

Ambulancia
A las 16:20 de este miércoles se ha producido una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de Buenos Aires.

Un hombre de 31 años resultó herido, quejándose de molestias en las cervicales, fruto del impacto, por lo que se requirió asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Sacyl para atender al hombre, y la Policía Local para organizar el tráfico en la zona.

