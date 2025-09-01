Herido en una colisión por alcance entre dos turismos en Ciudad Rodrigo

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido este lunes tras una colisión por alcance entre dos turismos registrada en el término municipal de Ciudad Rodrigo.

El accidente se ha producido a las 11:32 horas en el kilómetro 325 de la carretera N-620A, en el cruce con la CL-626, según informaron fuentes del servicio de emergencias.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, competente en ese tramo, así como Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia para atender al herido, un varón que se encontraba consciente y presentaba dolor en el cuello.