Un herido en una colisión entre una camioneta y un camión en la A-62, a la altura de Fuentes de Oñoro
El herido, un hombre de 30 años se encontraba consciente aunque presentaba dolor en un hombro tras el impacto
En la tarde de este sábado, la A-62 a la altura de Fuentes de Oñoro, ha sido el escenario de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 354 sentido Portugal.
En el accidente, minutos antes de las 20:15 horas, se han visto implicados una camioneta y un camión, por lo que la Sala de Operaciones dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl.
Los equipos médicos desplazados en el lugar atendieron a un varón de unos 30 años, que se encontraba consciente, aunque presentaba dolor en un hombro como consecuencia del impacto.
