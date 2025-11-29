Un herido en una colisión entre una camioneta y un camión en la A-62, a la altura de Fuentes de Oñoro

En la tarde de este sábado, la A-62 a la altura de Fuentes de Oñoro, ha sido el escenario de un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 354 sentido Portugal.

En el accidente, minutos antes de las 20:15 horas, se han visto implicados una camioneta y un camión, por lo que la Sala de Operaciones dio aviso de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a y a los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Los equipos médicos desplazados en el lugar atendieron a un varón de unos 30 años, que se encontraba consciente, aunque presentaba dolor en un hombro como consecuencia del impacto.